道路反光鏡讓行車更加安全，不過卻容易蒙上一層灰塵，弘光科大學生有感於學校附近小巷道偶爾會發生車禍，於是興起擦拭反光鏡活動，他們爬上機車或板凳上，共擦20多面反光鏡，路過民眾紛紛豎起大拇指。
弘光科大崇德文化青年社以做志工服務為主，利用假日課餘前往南投國姓社區，這幾個月受疫情影響取消行程，不過，學生還是發揮服務社區的精神，發起「反光鏡任務，清潔志工」活動。
社長盧姿云表示，反光鏡長蒙上一層厚厚灰塵，失去反射功能，造成用路人注意不到行人或來車，便容易發生車禍，因此興起擦拭反光鏡活動，讓大家行車時看得更清楚。
同學們站在板凳或摩托車上，伸長手噴上清潔劑，再用抹布把反光鏡擦拭乾淨，瞬間反光鏡乾淨透亮，路過民眾更主動稱讚有愛心。社員王詩閔說，總共擦20多面反光鏡，大家都覺得很有意義。
崇德社志工們也響應崇仁文化教育基金會號召「一日一齋，疫情消災」聯署活動，走入沙鹿社區推動每人每日吃一餐蔬食，減少殺生，也宣傳社團的志工精神，更祈求疫情能儘早結束。
(中時 )
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