六都地政局公布5月份移轉棟數，合計為1.72萬棟，分別年減22%且月小減2%，高雄唯一交易月增的城市，不過，業者指出，5月交易反映4月市況，相較於4月比3月的減幅11.2%，已收斂許多，隨疫情與股市趨於穩定，房市交易已經有逐漸回穩的趨勢。

根據六都地政局5月移轉棟數統計，六都會區交易量皆呈現衰退的現象，六都交易量減少21.7%。

綜觀六都5月份買賣移轉棟數，台北市2,118棟，月減8%、年減23%，新北市4,179棟，月減9%、年減25%，桃園市3,183棟，月減4.0%、年減13.2%，台中市3,021棟，月增0.5%、年減27.0%，台南市1,676棟，月減1.2%、年減24.4%，高雄市3,033棟，月增13.0%、年減16.4%，5月買賣移轉棟數和4月相比，僅台中及高雄增加。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年房市受新冠肺炎影響，市場交易在3月下旬開始反應明顯，買賣移轉棟數從4月份開始走跌，而4月份因磐石艦事件讓買方偏向觀望，且因交易從簽約、貸款到過戶登記約1個月左右時間，故5月買賣移轉反應出4月交易緊縮，不過各大不動產經紀業發布5月交易增加，推估今年6月買賣移轉棟數將上揚。

進一步觀察今年1-5月六大都會區買賣移轉棟數年減3.2%，今年第一季累計交易量與去年同期相比成長6.8%，但4月交易量開始受到疫情影響，累計年增率下降至2.7%，再加計5月後，累計年增率由正轉負，顯示疫情衝擊逐漸發酵。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，另由各縣市來看，南部縣市衰退幅度較中部、北部縣市明顯，主因是台南、高雄去年選後房市升溫，基期較高導致。不過，在現階段國內疫情控制得宜的情況下，民眾恐慌情緒解除，遞延的買氣有望逐步回籠，且觀察5月逐步脫離疫情衝擊的狀況下，也逐步解封，有望在6月恢復正常交易市況，回歸常軌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，仲介業普遍在5月都繳出大幅增長的交易表現，反應疫情回穩與低利等條件下，市場買盤逐漸回籠，接下來的移轉數據有機會反應回溫的買氣，在接下來出現一波反彈表現。

(中時電子報)