農萊好物在楓康超市上架。（廖志晃攝）

農萊好物在楓康超市上架，大地餐桌上菜。（廖志晃攝）

水土保持局南投分局精選19家32款農萊在地好物，在楓康超市48家門市上架，即日起到6月4日，享有會員紅利點數5倍送，後續還會推出農萊在地好物的電商團購優惠，歡迎民眾把握機會選購。

水土保持局南投分局長陳榮俊指出，「農萊」陣線聯盟匯聚彰、投、雲、嘉友善農業、返鄉青農及在地農民契作等產品，並與楓康超市合作上架，讓民眾可以便利選購農萊在地好物，也大幅提高農萊各項產品的知名度，消費者與市場銷售成績反應良好，如阿甘薯叔地瓜脆片、集元果山蕉、斗南鎮農會越光米都是暢銷商品。

陳榮俊表示，新冠肺炎疫情衝擊國產農產品的內外銷市場，也改變民眾的飲食消費習慣，民眾採購食材在家料理的次數大幅增加；因此，南投分局在防疫期間，力推「宅在家一指神功BUY農萊防疫好食材」的宅經濟銷售服務；如今防疫新生活階段，則是結合楓康超市通路平台，將農萊在地好物介紹給消費者。

南投分局為推廣食材運用，特別於大地餐桌分享會邀請國內知名廚師鄧玲如，選用上架產品料理，包括雲林黑蒜、有機紅藜、57號地瓜、連續3年獲獎的越光米；南投的有機薑片、溫泉水、山蕉；嘉義菜脯乾、竹鹽金針沖泡湯飲、鵪鶉蛋等，透過廚師巧手烹調展現食材原味，也呈現在地特色風土與文化。

楓康超市總經理楊忠信指出，楓康一直以照顧全家人30年後的健康為理念，持續結合全省農友推廣「吃在地．食當季」的飲食理念，有感於新型冠狀肺炎對農產品銷售的衝擊和影響，今年再次與水保局南投分局攜手合作，希望共同支持在地農民生產的在地好物，活絡農村的經濟與活力。更多資訊請追蹤與關注「農萊」或「農村小童」粉絲專頁。＃農萊 ＃農村小童

(中時 )