南韓政府今天公布韓版「新政」，將注資76兆韓元（約台幣1.855兆）提振就業、推動數位化與綠化，藉此降低新冠疫情的衝擊，挖掘後新冠時代的經濟成長動力。

總統文在寅1日主持第六次緊急經濟會議，敲定包括上述內容在內的下半年經濟政策方向。數位化新政將耗資13.4兆韓元，綠化新政耗資12.9兆韓元，另有5兆韓元用於穩定就業。

政府將破例扶持大數據、網路、人工智慧系統，在中小學教室覆蓋無線網路，汰換老舊筆記型電腦，打造遠端教育和遠端醫療基建，並對18.6萬套老舊公租房、托兒所、衛生所、國立中小學及幼兒園進行綠化與環保改造，爭取在2022年左右創造55萬個可持續的工作崗位。

此外，政府將向1600多萬人發放每人平均1萬韓元的8種消費券，希望將現有的消費提升到5倍。為鼓勵企業大舉投資設備，將把10項設備投資稅額扣除制度簡化為1項，並大幅擴大稅額扣除適用範圍。

(中時 )