大陸國務院總理李克強1日赴山東煙台考察，在一處老舊小區攤位前，他說，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。

中國政府網報導，李克強當時到一家名為「蘇家麻辣拌」的熟食攤前，問攤主疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免，員工工資能否照發等。這位個體老闆說，疫情期間生意幾乎沒了，但房租減免了4個月，總算度過了難關。現在經營基本恢復了正常，加上又允許在店外擺攤，很受市民的歡迎，人氣慢慢回來了。

李克強又詢問圍攏過來的商戶和攤主前幾個月收入是否下滑，大家普遍反映差不多降了三四成，好在國家及時出了扶持政策，總算挺過來了。

一位攤主對李克強說，「我們現在活過來了，將來我們要報效國家、服務社會。」李克強說，國家是人民組成的，人民好了，國家才能好。靠每個人的奮鬥，大家都好了，國家就更好！地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好！政府會給你們支持的。

(工商 )