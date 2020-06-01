五月天在5月的後一天舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，實現「五月之約」，並邀蕭敬騰、李榮浩、毛不易雲端聚首合唱〈突然好想你〉，為了歌迷感受到五月天對音樂的執著與熱情，五月天斥資1500萬在台北市立體育場重金打造四大演唱會舞台，穿越螢幕的「任意門」，如同置身在搖滾區的第一排，酷炫的舞台燈光，如親臨演唱會般真實震撼。本場演唱會熱門話題總閱讀量近28億，7個話題登上微博熱搜，其中「五月天演唱會每個座位都有螢光棒」最高第三名。此外一小時的線上演唱會全球在線觀看次數累積4244萬人次，演唱會持續回放，觀看人數持續攀升中，全球歌迷輪番安可加班，成為YouTube發燒影片冠軍。

五月天比照演唱會的高規格，在台北市立體育場打造四大舞台，包括搖滾小房間、星空立方舞台、無人看台區、派對燈牆極具用心。這場別開生面的演唱會現場沒有觀眾，但仍在現場1.6萬個座位擺滿著螢光棒，象徵著螢幕前陪伴五月天的每位歌迷。此外，五月天和嘉賓李榮浩、蕭敬騰、毛不易也以不同於以往的方式合唱。首次合體同框毛不易，他細膩的創作富有獨特氣息，五月天相當欣賞，第一次的合作就是藉由雲端合唱，也讓他們感到特別。值得一提的是，日前蕭敬騰也投入副業新開飲料店「署茗職茶」，知道五月天忙線上演唱會，親自直送後台，讓五月天試喝自家飲料。

其實在「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會結束後，五月天團員各自忙碌，瑪莎享天倫之樂，和小孩吃著太太做的餅乾和麵包；怪獸則是學拉花、冠佑學做麵條，更透露因為五個月沒演唱會，在與家人用餐時，一時技癢拿著筷子敲碗盤，被小玫瑰笑虧：「爸爸你的職業病又來了。」石頭也特別為了這場演唱會提前從英國回來，在居家隔離14天後，時差和作息都調整好，整個人顯得神清氣爽、容光煥發。

五月天昨晚在台北市立體育場舉辦線上演唱會。（相信音樂提供）

五月天昨晚在台北市立體育場舉辦線上演唱會。（相信音樂提供）

(中時 )