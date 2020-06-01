受到歐美封城封國及大陸車市需求疲弱影響，連接器廠—長盛科技(3492)初估第2季業績將略低於第1季，不過隨著新冠肺炎疫情趨緩，歐美車廠加速復工，長盛科技營運不看淡，今天股價以漲停板作收，為今年1月20日以後新高價。

長盛主攻高級汽車廠影音娛樂模組，並將產品拓展至車載顯示器線組等，目前車廠客戶多為歐美汽車大廠，包括：瑪莎拉蒂、飛雅特、克萊斯勒等，公司亦於2017年順利打入大陸廣州汽車等陸系車廠，汽車客戶群逐漸擴大中。

長盛科技第1季營業毛利為4894萬元，單季合併毛利率為27.86%，年增0.77個百分點，稅後盈餘為1109萬元，年成長39.14%，每股盈餘為0.31元，累計前4月合併營收為2.3億元，年減3.38%。

長盛科技表示，受到歐美封城封國及大陸車市需求疲弱影響，第2季業績將略低於第1季，不過在全球車廠陸續復工下，下半年業績可望逐漸回穩，公司將力拚今年業績不低於去年。

(時報資訊)