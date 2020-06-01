第2季面板需求回溫，有望帶動面板報價走穩，根據TrendForce光電研究(WitsView)最新調查，雖然第二季面板上游材料成本降幅有限，但廠商的營運表現有望獲得改善。

第二季上旬開始，IT品牌為因應在家工作和遠距教學等需求而持續加單，推升IT面板出現強勁的需求；下旬起，在歐美國家即將重啟經濟活動後，電視品牌也開始進行庫存回補，帶動整體面板需求漸漸轉強。而面板上游零組件廠商第二季的價格降幅都有所收斂，像是玻璃基板和偏光片降幅都在1.5%以內；DDI的降幅也只有1%左右，主要是因8吋晶圓廠0.1X微米製程節點仍處於滿載，排擠驅動IC產能，導致DDI以及PMIC出現供應緊張的狀況。儘管材料成本的降幅有限，但在面板出貨面積將比第一季增加的狀況下，每平方公尺的營業費用有望降低，面板廠現金成本還是有持續下降的空間。TrendForce預估第二季電視面板現金成本降幅約在2.5%~2.8% (QoQ)，IT面板則在2.9~3.2%。以65吋電視面板為例，平均來看目前的現金成本有機會下降至160美元上下，與目前的報價相近。

TrendForce指出，電視面板價格第一季曾出現一波明顯的反彈，但受到新冠肺炎疫情影響導致出貨不如預期，除了營收衰退之外，面板廠在出貨面積減少之下，每平方公尺的營業費用也因而增加，所以部分廠商第一季的營業利益率表現甚至不如去年第四季。

在韓廠LCD產能逐漸收斂，以及陸廠針對大世代新產線的投資告一段落後，面板市場將迎來新局。台廠在產能不如陸廠、技術領先差距也逐漸被追上的情況下，從產品組合到企業體質都必須重新整備。在電視面板價格競爭力不如陸廠的狀況下，將現有的小世代投入新技術的開發，並增加工控、醫療、車用及公共顯示面板等產品都是持續調整的方向；6代線以及7.5代線的產能則可以集中生產IT產品，所以擴大廣視角的產能，以及增加光配向和薄玻璃等設備投資，將有助於面板廠提高調整IT產品組合的彈性。

TrendForce表示，在萬物聯網的時代，顯示器依然是非常重要的資訊傳輸介面，但量少多樣將會成為常態，不管是Mini LED/Micro LED、公用顯示面板、車用面板、醫療工控用面板等事業都具備這樣的特性，所以過去面板廠靠經濟規模來獲利的模式已漸漸不適用。因此，可以觀察到群創和友達近期都將利基型的事業體分割出來成為獨立公司，專職銷售和設計，並尋求從資本市場取得新的資金挹注機會，本業則可更專注於生產製造，以期改善現有體質。

(時報資訊)