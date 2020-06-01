納稅者權利保護法上路近4年（106年12月上路)，前行政院長暨新世代金融基金會董事長陳沖昨日表示，台灣的納保法並沒有真正保護到納稅人，納稅人像被拔鵝毛，不但不能叫還要微笑。台灣有動保官保護動物，但對廣大的納稅義務人卻沒有普設納稅人保護官，人不如動物。

陳沖今天參加東吳大學商學院演講，以「從無奈的黑天鵝談起」為題，再次關切台灣的納保法。

陳沖在2年前就提出納保法有五大爭議點，包括無理由稅單、未配合查稅可處罰、法令滾動檢討太慢、母法未列入解釋範圍與追稅時限15年過長。財政部回應，納保法立法時都有參與評估相關情形。

陳沖今天再強調，納稅人在美國是惹不起的。反觀台灣，是稱為納稅義務人，106年實施的納保法，讓台灣納稅義務人被拔了毛還不能叫。

對於納保法為何成為「沒用」的法條，陳沖也舉當初該法立法的荒謬處，一群教授提案，修改條文在立法院被改，而提修改者為財政部官員，納保法第十條第五項，原因行政程序法不合理才提案，但最後又依行政程序回到原點。理想的納稅人權利保護應該是納稅人保護官的普設，但現在台灣只有動保官，頗有人不如動物之慨。

(時報資訊)