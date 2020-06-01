各直轄市地政局公布今年5月最新建物買賣移轉棟數，觀察５月份和去年同期相較，新北市4179棟，月減9％，高雄市3626棟，月增13%，六都平均量月減2.2%，年減21.7 %。進一步統計今年1到5月底各都交易量，其中以桃園年增幅最多，達13.4%，台北年增3.9%；而高雄年跌幅最大，為17.5%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐說明，由於從簽約到移轉過戶大約需要至少1個月左右的時間，因此5月份的移轉反映3、4月買氣，當時正值磐石軍艦大型感染爆發人心惶惶，影響民眾生活重心，購屋計畫也多暫緩，僅高雄因仁武區因交屋潮移轉量倍增，月增幅較大，達13%。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園5月份買賣移轉前3名熱區分別為桃園市、中壢市、八德市三區，桃園高鐵特區建設陸續完工，橫濱八景島公司與國泰人壽合作投資的「Xpark」水族館以及IKEA旗艦店亦預計今年下半年開幕，尚有新光影城及和逸飯店等，重大建設議題如中壢車站雙鐵共構、體育園區開發等持續發酵，航空城計畫通過等，另外最主要是受到交通帶動，綠線捷運從八德延伸到中壢等讓桃園、中壢與八德三區域變得搶手，其中八德段以G01、G04、G05等周圍3站，因僅有1字頭房價，最受好評與買方青睞，也反映在交易量上。

而台中市以西屯、北屯和南屯交易最旺，張旭嵐指出，這三區都有台中捷運綠線經過，西屯有水湳經貿園區、中科和中科就業機會帶動，區內大型百貨、商辦、國際飯店林立，以及國家歌劇院、國民運動中心等重大建設利多，整體商業生活機能強，豪宅或小宅的成交都有不俗表現；受惠於年底將通車，加上好市多二店進駐北屯，台中鐵路高架化等議題，帶動北屯買氣，華廈電梯產品熱，不乏500~800萬的低總產品成交，顯示交通和生活機能利多即將兌現，促進小資購屋意願，也讓北屯成為台中房市表現亮眼的區域。

高雄則以三民、鳳山等房價親民的熱區為主，不過仁武區的交易量月增89.9％，年增更達104.5%，張旭嵐指出，仁武位於舊高雄縣市交界，過去是工業重鎮，目前有不少重劃區發展中，包括「澄德重劃區」、「霞海計畫區」，以及「仁雄商圈」，近期不少新大樓和透天推案，因為基期低，因此吸引不少首購族青睞。

張旭嵐指出，前4個月因疫情造成民生消費大轉變，且股市動盪，失業和無薪假等消息，市場稍有影響，不過5月台灣疫情已受妥善控制，6月解封，加上自用需求支撐，下半年交易可望逐步重回軌道。

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(中時電子報)