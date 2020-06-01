受到疫情影響，許多場所配合防疫皆不對外開放，但隨著疫情減緩，衛福部將在6月7號，解禁國內相關防疫歸放，彰化縣長王惠美今也在田中國小PU跑道落成啟用典禮時，表示從6月1日起開放校園，供民眾運動，但也提醒民眾，還是要做好個人健康衛生管理，做好相關防疫措施。
彰化縣長王惠美今在田中國小主持PU跑道啟用典禮時提到，國內已經40幾天沒有新冠肺炎本土感染的案例，所以縣內國中小從今天重新開放給民眾，目前對抗疫情除了相關防疫措施外，良好運動習慣與健康的體態，也能提升免疫力對抗疫情。
王惠美說，雖然今天起開放縣府各辦公大樓、校園、圖書館及藝文活動場所等，但校園場域及場地對外租借部分，相關細則還是尊重各校決定，民眾可在放學時到學校運動，而校方相關畢業典禮、旅行等也能恢復辦理。
而創校百年的田中國小，前年成立田中區第一支少棒隊，剛創立就奪得縣長盃棒球錦標賽季軍，彰化縣長為了讓師生選手有更好的運動練習場域，補助385萬打造新式PU跑道，未來將針對校舍、直排輪練習場、老舊廁所等相關設備，進行全盤整修，提供孩子優質的學習環境。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。