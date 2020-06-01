台中市陳姓女子與丈夫吵架負氣離家，日前半夜至大坑登山步道即失聯，家人心急如焚急報警，警方根據陳女閨密描述地點，漏夜兵分三路上山尋人，員警穿著防彈背心重達約6公斤警用裝備爬山，氣喘噓噓，成功找到平安失聯的陳女。

台中市第五分局東山派出所指出，27日凌晨3時左右接獲報案，一名陳姓民眾慌張報案指稱，女兒與丈夫吵架即往外出走，不願接家人電話，僅與友人通訊息，相當擔心，請警方幫忙協尋。

警方詢問陳女友人表示，陳女傳訊息指在「觀景平台及鐵塔處」，研判9號或10號步道，擔心陳女深夜獨自進入山區恐發生危險，於是兵分三路開始尋人。

警方指出，陳女家屬從10號步道上山，2名員警林嘉宏、蔡昆呈從9號步道進入，另2名員警即騎乘機車從產業道路往山上搜尋。員警身揹重達6公斤的警械和防彈背心等裝備，從大坑山區開始尋人，最後發現陳女的身影，頓時鬆了一口氣。

陳女雖情緒不穩，但在家人及員警安慰下，平安返家；第五分局分局長郭士傑表示，在爭吵時先放下彼此情緒，事後安慰、包容，切勿一時情緒失控，發生可能後會的事，好好溝通才是良善之策。

(中時 )