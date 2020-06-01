第六屆公司治理評鑑結果已於4月底公布，為表彰致力於提升公司治理之企業，將致贈獎座給評鑑排名前5％的45家上市公司及35家上櫃公司。本屆頒獎典禮考量因應疫情影響，採行替代方案，邀請前5％得獎公司於6月10～12日至證交所拍照留念。

證交所表示，截至5月29日止，已有約五成公司來電預約拍照時段，另亦邀請金管會主委黃天牧與證交所董事長許璋瑤錄製致詞。

有鑑於連續六屆排名前5％之公司誠屬不易，亦將邀請錄製得獎感言。相關致詞、活動照片及得獎感言將製作成紀念影片置於公司治理中心網站、WebPro及寄送各得獎公司留念。

證交所表示，第六屆（108年度）公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等四大構面共85項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。評鑑結果已於4月30日公告，與第五屆相較，本屆共有13家上市公司、5家上櫃公司新進排名前5％，更替比率達29％及14％。

證交所進一步說明，公司治理評鑑每一年的指標皆會進行檢討，並配合國內新修正法規、政策推動重點及國際發展趨勢進行增修，不斷的精進標準。已於去年12月24日發布的最新一屆 （第七屆）評鑑指標仍持續強化質化指標、增加給分差異化比重及發送問卷蒐集意見。

除配合法規刪除多項基本法規遵循項目及已強制項目外，並參酌「新版公司治理藍圖（2018～2020）」及外界建議增訂指標，期望能提升評鑑鑑別度，同時促進企業對各項公司治理機制之重視，並依執行程度不同，給予不同評分回饋，增加鼓勵效果。

證交所希望透過公司治理評鑑，形塑公司治理文化，並藉由獎勵優良公司，引導企業間良性競爭及互相學習，提昇我國整體公司治理水平，進而增進國際資本市場形象與競爭力。

(工商 )