退撫基金4月轉收益256.86億元 17:542020/06/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金今（1）日公布4月獲利256.86億元，累計前4月仍虧損346.54億元，投資收益率負6％。 退撫基金3月鉅額虧損後，4月伴隨國際股市強彈，投資收益轉為正256.86億元，累計前4月虧損仍達346.54億元，其中，自行經營固定收益負2.64億元，資本利得虧損縮減為85.07，收益率負8.38％。 此外，在委託投信經營方面，4月單月雖轉為正170.95億元，但累計前4月依然虧損258.83億元，收益率負10.42％。 (工商 ) #虧損 #退撫基金 #累計前 #經營 #收益率 也許您會感興趣 財經熱門新聞 後疫情時代經濟跟誰走？ 專家：美陷衰退且無力抗陸 - 財經 陸美爭端加劇！ 外資預告人民幣慘劇還沒完 - 財經 打造非美技術晶圓廠 專家說還是有可能 - 財經 不只美陸戰火！本周美股還有3大未爆彈 - 財經 不只綁住台積電叛將 陸晶圓代工龍頭挖大咖助攻14奈米 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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