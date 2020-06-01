退撫基金今（1）日公布4月獲利256.86億元，累計前4月仍虧損346.54億元，投資收益率負6％。

退撫基金3月鉅額虧損後，4月伴隨國際股市強彈，投資收益轉為正256.86億元，累計前4月虧損仍達346.54億元，其中，自行經營固定收益負2.64億元，資本利得虧損縮減為85.07，收益率負8.38％。

此外，在委託投信經營方面，4月單月雖轉為正170.95億元，但累計前4月依然虧損258.83億元，收益率負10.42％。

(工商 )

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