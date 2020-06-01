司法院大法官會議上周五作出釋字第791號解釋，指刑法通姦、相姦罪違憲，但有媒體搶在解釋文公開前，即報導釋憲案內容，資深媒體人黃越宏懷疑是大法官呂太郎洩密給媒體，1日到台北地檢署告發呂太郎、媒體記者涉嫌洩密罪。

呂太郎去年10月1日上任大法官時，就接到前公懲會委員長石木欽委任律師發律師函，指控呂太郎在司法院祕書長任內，洩漏新任司法院秘書長人事案給特定媒體，並推論他在司法院人事審議委員會前將石木欽的審議資料洩漏給媒體。對此，呂太郎鄭重否認，指函文「憑空揣測，完全與事實不符。」

不過，石木欽日前仍向台北地院自訴呂太郎、司法院長許宗力、司法院政風處長沈明倫等人誣告罪，並向監察院檢舉。

5月29日，司法院大法官針對刑法通姦、相姦罪作出解釋文，原定當天下午4時的記者會，又被媒體搶先報導釋憲內容，由於該媒體是遭石木欽懷疑接受呂太郎洩漏資料的媒體，媒體人黃越宏質疑內情不單純，今天到北檢告發呂太郎及媒體記者2人涉嫌洩密罪。

(中時 )