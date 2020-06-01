新冠肺炎情衝擊觀光產業，縣長林明溱表示，縣府與業者合作主打走出戶外、健康防疫旅遊，也將推出南投好玩卡等優惠方案，雙龍瀑布七彩吊橋也將於6月20日啟用，可望吸引觀光人潮進而帶動地方產業發展。

林明溱表示，疫情趨緩，縣內各旅遊景點觀光人潮逐漸回流，七彩吊橋新景點開幕，相信會帶來觀光人潮，進而帶動周邊旅宿、餐廳業者的業績，對於農特產品的銷售也會有幫助。

觀光處長陳志賢表示，目前已研擬「1低3高」低乘載分流、高品質、高價值和高安全性的防疫旅遊策略吸引遊客；7月將會與新竹、苗栗共同推出中台灣好玩卡，整合3縣市景點、商圈提供交通或消費等優惠，以實體卡或電子憑證販售發行「南投限定」及「中台灣好玩卡」2款。

其中，南投限定版，原價1100元優惠價899元，限量1000張，可從南投縣內22個景點中選擇7個景點免費暢遊，還有200元消費金可至溪頭、日月潭、中興新村3大商圈內的合作商家抵用消費，相關旅遊優惠方案將在7月初正式公布。

縣府也規畫結合縣內清境高空步道、瑞龍瀑布及雙龍瀑布，推出旅遊套票優惠方案，相關旅遊優惠措施，可上「南投好好玩」官網查詢。

(中時 )