每年六月鳳凰花開、驪歌初唱的畢業季節，對即將步入社會的校園學 子來說，「畢業」不只代表大學生涯的結束，也是即將步入人生新階段， 面臨繼續升學或是進入職場生活的開始。

今年，就業環境受疫情影響，衝擊企業的徵才意願，讓即將進入職場 的社會新鮮人人心惶惶。根據人力銀行公布的最新調查，顯示今年只有 1 成 6 的應屆畢業生，有信心在畢業前找到工作。近 6 成 4 畢業生有計畫投 入就業市場，與去年調查的 72.5%相比，今年明顯掉了將近一成。

根據主計總處公布調查，今年各行各業受僱員工經常性薪資平均為 4 萬 2,317 元，其中金融保險業的平均薪資為 7 萬 6,568 元，打敗所有產 業，成為薪資最高的行業。

磐石集團於日前，針對應屆畢業生及社會新鮮人第一份工作想進人保 險業就業，發行了一份問券:「社會新鮮人選擇進入保險業原因大調查」 欲深入了解，影響學生決定加入保險業的原因是什麼?鎖定全國大學與研 究所應屆畢業生及社會新鮮人，共計回收有效問卷 1,272 則，其中男性做答者共 468 則，佔全體 36.8%，女性做答者共 804 則回應，佔全體63.2%。

調查提供社會新鮮人選擇進軍保險產業的五大理由分別為下列五個 選項，每人可以選兩個選項作為問券答案的回覆。

A. 薪水優渥,只要肯努力,年收入百萬不是夢

B. 能認識各行各業的人,對累積人脈大有幫助

C. 保險是助人助己的行業,幫助客戶移轉未來不可見的風險 D. 實踐終身學習與分享,與優秀夥伴一起學習與交流

E. 相對彈性的工作時間,對時間安排的自主性強

調查結果發現，「薪水優渥，只要肯努力，年收入百萬不是夢」與 「能認識各行各業的人，對累積人脈大有幫助」，為最多人選擇畢業後進軍保險產業的原因，兩者共計 724 票，佔總票數近五成，可見畢業生及社 會新鮮人在選擇進入保險產業，薪資收入及人脈累積是優先考量的理由。

其他原因包含「相對彈性的工作時間，對時間安排的自主性強」，佔 總票數 21%;「保險是助人助己的行業，幫助客戶移轉未來不可見的風 險」佔了 17%，「實踐終身學習與分享，與優秀夥伴一起學習與交流」則有14%。

對此，磐石集團董事長陳照表示，保經業絕對是台灣保險市場未來的趨勢， 保經公司不受限於單一保險公司及保險商品，可以為保戶提供最適合的保險商品組合，給客戶最全面的保障建議。許多保險公司業務員，近年紛紛轉往保經業，這也是 2019 年台灣保經公司與保代人力增幅超越壽險公司 的主因。

陳照董事長表示，磐石集團項下有磐石保經與台大保經兩家公司，歡迎 對保險領域有興趣的求職者或轉職者加入磐石集團，磐石集團除了有合夥 創業制的業務制度外更具有兩項專利及科技智能系統平台，可以提供有志 從事保險事業的創業夥伴創造更高的業務績效，成就屬於自己的保險事業。

(中時電子報)