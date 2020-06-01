基隆市明德國中推動食農教育，讓學子親自下田體驗。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市明德國中推動食農教育，讓學生手作鳳梨加工製品。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市與「台灣農產國家隊」合作，在疫情期間，支持國產鳳梨，透過民間捐款，將2730公斤產銷履歷等級「金鑽」鳳梨，提供給基隆45所學校營養午餐，讓學生一邊享用金黃甜蜜的可口鳳梨，同時透過影音教學，將食農教育向下紮根。

台灣農產國家隊為民間倡議組織、餐飲業者、影音媒體與文化界人士跨領域攜手組成，基隆市府此次透過大享食育協會，攜手各界搭起「愛心接力平台」，串聯農業及教育局處、團膳與食材供應商提供2730公斤鳳梨，共同響應支持國產鳳梨。

教育處長林祝里表示，鳳梨營養豐富還可促進腸道蠕動，教育處首次與協會合作，將鳳梨帶入校園，除了響應國產水果，也利用這難得的機會，透過「歡迎光臨買鳳」、「梨仔奇遇記」影音教材，讓學生午餐時間可以一邊享用、聆聽，進行食農教育。

林祝里說，像是暖江國小透過校廚將鳳梨入菜及嫩化肉質的訣竅傳授給學童帶回家，明德國中則結合全國蔬果工會，帶領師生親下田體驗鳳梨採收過程，也讓學生以鳳梨為發想，製作鳳梨洗潔液、鑰匙圈等手作小禮，讓鳳梨不只好吃而且更好玩！

林右昌指出，台灣素有「水果王國」的美譽，一年四季皆可嘗到鮮甜可口的水果，活動除支持國產水果，也讓學生們藉這次機會，深入了解鳳梨的實用性，培養對於國產水果的認識、食用與烹調的知能，讓學子建立與台灣這塊土地的情感。

(中時 )