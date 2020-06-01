美國總統川普退出多項聯合國組織與國際協定引發國際秩序動蕩，大陸外交部發言人趙立堅在記者會上表示，美方「毀約」、「退群」成癮，再次暴露其奉行單邊主義和強權政治的真實面目。

在北京召開的大陸外交部例行記者會上有媒體提問稱，美國總統川普29日在白宮記者會上稱，由於世衛組織拒絕進行美方要求、亟需進行的改革，美將終止與世衛組織的關係。中方對此有何評論?

趙立堅回應稱，「我也注意到了包括美國盟友在內的許多國家的反應。對美方這種自私自利、逃避責任、破壞國際抗疫合作的行徑，國際社會普遍不認同。事實上，一段時期以來，美方『毀約』、『退群』成癮，已經相繼退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等國際組織，接連退出氣候變化《巴黎協定》、《伊核問題全面協議》、《中導條約》、《開放天空條約》等。美方這一最新舉動，再次暴露其奉行單邊主義和強權政治的真實面目。」

趙立堅表示，正如王毅國務委員近日指出，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，世衛組織不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志。疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都是對生命的漠視，對人道主義的挑戰，對國際抗疫合作的破壞，都不會被國際社會所接受。

趙立堅強調，中方將繼續發揮好一個負責任大國的應有作用，一如既往地支援世衛組織在國際防疫合作中發揮領導作用。中國呼籲國際社會進一步凝聚支持多邊主義共識，加大對世衛組織政治支援和資金投入，共同維護全球公共衛生安全。

(中時電子報)