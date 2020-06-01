行政院長蘇貞昌將於明日上午親自主持記者會，宣布振興券發放和使用方式，預計每人可用1,000元現金換3,000元振興券，等於政府補助每人2,000元進行消費。在信用卡、電子支付等使用方式上，可能以「先消費、後回饋」的方式，讓民眾消費3,000元後，可以在ATM，領取2,000元現金回饋。

行政院振興券將以實體票券、虛擬領用、電子票證、信用卡等模式進行，預計7月15日上路，可以使用到12月底，沒有排富，也沒有年齡限制，人人都能領用，基本規則是用1,000元去換領3,000元振興券。

預計將比照口罩實名制的方式，可以在網路預約後，到四大超商領取實體券，以1,000元現金換3,000元振興券，120萬名中低收入戶可以直接領到3,000元振興券。包含行政成本、實體振興券印刷成本等，整體預算規模上看500億元。

而虛擬振興券的方式就更多元，則是先消費、後回饋，用電子支付消費點數3,000點，或信用卡刷3,000元，可以回饋2,000元到帳戶中，甚至可以從ATM領取現金回饋。

至於國民黨呼籲普發現金6,000元，行政院發言人丁怡銘回應，政府沒有不發現金，政府啟動現金紓困，「發現金、助貸款、減負擔」三路併進，已發放約700億元，協助380萬民眾，保住3萬多家廠商免於倒閉、34萬名員工免於失業。政府希望振興階段時，民眾真的把錢拿出來消費，因此設計把民眾的錢變大變多乘三倍，希望振興券結合暑假旅遊旺季，締造全家出遊的消費加乘效果。否則發現金給不需要的人，只會存起來，不會對消費有任何幫助。

(工商 )