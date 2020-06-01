智慧開店平台SHOPLINE宣布，串接跨境7-ELEVEN超商取貨服務，成為全台首家完整串接跨境7-ELEVEN物流系統的電商開店平台，提供橫跨星、馬、港三地、近三千間海外7-ELEVEN門市取貨服務，最快三天就能到貨，全面協助店家輕鬆拓展海外銷售。

近年來跨境電商的增長趨勢明顯，尤以東南亞電商市場發展甚被看好，電商更隨著網路覆蓋率及行動裝置的普及而成為生活中不可或缺的消費模式，已有許多台灣電商品牌看準這股商機，積極擴展品牌在東南亞的版圖。然而根據SHOPLINE觀察，許多台灣店家面臨許多承接海外訂單的阻礙，如海外消費者想網購商品，但因運費太過昂貴而取消訂單；或是店家沒有餘力處理跨境的物流、倉儲等關卡，而選擇放棄海外訂單。

SHOPLINE創辦人暨營運長劉煦怡表示，「在過去協助店家出海的經驗中，我們看到即使是完全面向台灣消費者的商店，有四成以上的店家也曾有過來自海外的訂單，意味著許多台灣品牌都具有跨足海外市場的潛力，但業者卻常因金流、物流的建置成本過高，而難以擴張業務至海外市場。」

透過SHOPLINE與跨境7-ELEVEN合作推出的超商取貨服務，將打破舊有跨境銷售體驗，成功開通此服務的商家，只需統一出貨至配合的倉儲中心，跨境7-ELEVEN即可協助將商品配送至星、馬、港等地，且最快三天即可抵達訂單指定的門市地點。利於店家能因地制宜提供多元且符合當地購物習慣的取貨途徑，滿足消費者需求並有效帶動跨境訂單的增長。

事實上，早在2015年，SHOPLINE就已提供台灣店家在地超取物流服務，此次串接跨境7-ELEVEN取貨服務，更一舉增加海外近3,000間的7-ELEVEN門市超商取貨服務，馬來西亞與新加坡地區約有2,000間，而香港約有900間。

SHOPLINE指出，在提供超商取貨服務之餘，也進一步提供當地合作銀行、美妝店、咖啡店等門市臨櫃取貨，而未能在指定時間內完成取貨的消費者，也可以選擇宅配服務，提供消費者多元的取貨選擇。

劉煦怡表示，透過本次與跨境7-ELEVEN串接取貨服務，一次為店家解決跨海賣到三地的物流問題，也讓東南亞地區的消費者更方便取貨以提升下單意願，大幅降低跨境電商的經營門檻。

(工商 )