全國各大學陸續放榜，高雄中山工商學生謝尚晉如願考取台大經濟系，同時賺取人生第1桶金，這也是中山工商創校以來拿到百萬獎學金的第1人，讓同學們既羨慕又佩服，未來他將運用人生的第1桶金，結合在校所學的相關知識，學習操作股票，並在金融圈發光發熱。

謝尚晉國中會考成績可上雄中，畢業後因為中山工商祭出優渥百萬獎學金，因而選擇就讀中山工商普通科，高中3年他奮發向上，除了顧及學校課業，也受在金融業服務的爸爸影響，對商科類別相當有興趣，便在財金、金融等商業項目專研，如今他也成功錄取台大經濟系，準備追隨父親腳步，成為金融界新星。

中山工商百萬獎學金以高中3年每個學期平均發放的方式給予謝尚晉鼓勵， 3年來謝尚晉運用每學期所領的獎學金，買進不同產業類股的股票，打算長期投資，近日，校方將獎學金發放完畢，謝尚晉也確定領到人生第1桶金，又靠著自身努力，考上國內最高學府，讓同學們羨慕不已。

中山工商老師陳菁徽表示，謝尚晉雖然是最高分來到中山普高，但班上高手如雲，並未如預期一直維持第1名，直到高三模擬考才突破極限漸入佳境，最終以70級分用大學繁星考取第１志願台大經濟系。謝尚晉就讀台大後，想在大三申請參與台大經濟系與日本早稻田大學的跨國雙學位計畫，屆時可能運用中山獎學金累積的股票資金，當作留學基金。

中山工商針對成績優異學生提供6萬至100萬元獎學金，逐學期平均發放，同時對於提早確定就讀意願的學生，推出1萬8000至3萬元不等的「璞玉獎學金」，因詢問度高，針對相關入學及學制，預計將於6月7日舉辦入學說明會。

(中時 )