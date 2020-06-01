隨著新冠肺炎疫情防控趨於穩定，大陸二手房市場成交量繼4月恢復後快速復甦。據統計數據顯示，5月北京二手房網簽超過1.6萬套，其中光5月29日1天網簽就達1000套，也是時隔14個月後北京再現單日網簽破千套紀錄。另從重點城市來看，5月二手房成交量接近去年3月最高水準。即便受疫情影響最大的武漢成交量也月增加超過200％。

據券商中國引述業內人士認為，主要城市的二手房成交量確實在3到5月連續反彈，但1到5月與去年同期比較來看還是下跌15％，這說明今年整體市場比去年稍弱。預計6月成交量比5月下滑，下半年市場走勢或偏平穩。

從北京近期的熱銷數據來看，貝殼研究院根據鏈家實際成交量推算，5月北京二手房實際成交量約2萬套，單月增加39％、年增率75％。

中原地產首席分析師張大偉更表示，北京再次出現單日住宅網簽超過1000套是從2017年「317」調控後的第16次。距離目前最近的一次是2019年3月29日，可見1000套單日網簽量對北京市場絕對算是調控後的高位。

(旺報 )