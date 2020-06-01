基隆市綜合體育場，結合多雨氣候，設計符合競技訓練與民眾運動休閒的多功能場所。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市綜合體育場，結合多雨氣候，設計符合競技訓練與民眾運動休閒的多功能場所。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市立田徑場啟用逾40年，因潮濕多雨天候加上年久失修，體育場內部殘破不堪，被市民夠硬「好像廢墟」，市府斥資4.5億元將拆除重建，針對基隆多雨氣候增設風雨球場以及室內田徑跑道，並打造可容納3000席看台，預計2021年底前完工。

市立田徑場是基隆市唯一大型運動競賽場所，1979年興建完成至今已使用40年以上，孕育無數國手的搖籃，每天從早到晚有上千名民眾到此運動；市府發現，主結構雖無危險，但室內設施龜裂漏水，看台外部懸臂有混凝土掉落，不利民眾使用。

市長林右昌表示，市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建，田徑場工程獲得教育部體育署補助2億3000萬元，立體停車場計畫則獲交通部2億2879萬元，重建總經費計4億5879萬元，除了改善整體運動環境，同時也兼顧運動市民的停車需求。

田徑場將設計成多功能開放式運動場所，看台主體興建可容納約3000席位看台，下方則設有重訓室、身心障礙運動中心及民眾運動空間，並增設雨天田徑選手訓練用100米PU跑道；周邊附設風雨籃球場、網球場、兒童遊戲區、體適能活動區設施。

重建工期預計長達400天以上，為讓民眾有替代的運動場域，施工期間開放市民體育活動中心室內網球場供民眾免費使用，同時協調周邊的成功、信義、中正國中以及東信國小延長開放時段，平日至晚上10點、假日全日開放，基隆女中則假日開放至下午5點。

(中時 )