國內新冠肺炎疫情已日趨減緩，雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店，首次攜手君品酒店推出頂級住房優惠方案，期望能搭上觀光復甦的首班列車。此外，雲朗觀光也聯合齊下9館，即日起至2020年7月15日，推出給醫院醫護人員的專屬住房優惠，感謝前線醫護人員齊力守護台灣的用心，盼醫護人員能在後疫情時代安心旅遊，舒緩疫情期間的辛勞。

雲品溫泉酒店為了迎接台灣安心旅遊的到來，首次攜手君品酒店推出套房優惠方案，自即日起至2020年9月30日止，入住雲品溫泉酒店指定套房房型贈送米其林三星餐廳「頤宮」指定雙人套餐一套或君品酒店行政套房一晚，入住雲品的套房每晚最低25,000元起，可享一泊二食，不僅升等到絕美景緻的Sky Lounge早餐套餐，更有免費「Happy Hour午後暢飲」提供各式調酒、紅白酒等飲料及點心，旅客可一面享用美食同時享受日月潭夕照，讓懂得享受的旅客充分放鬆。

豪華湖景套房擁有整片落地窗，在床上便能夠欣賞到日月潭的美麗景色，套房房間寬敞明亮，21坪的空間同時擁有和室空間與洋式客房，可享品味隱逸的喝茶空間，浴室更擁有獨立溫泉浴池，並提供Dyson吹風機，即日起至9月底前入住，更加碼送出米其林三星餐廳「頤宮」的指定套餐。

為了此專案的量身訂製的頤宮套餐，價值每人3200元＋10％，可以嘗到頤宮著名的迎賓小碟、明火雞粥燉花膠、醬皇爆明蝦帶子、蠔皇花菇吉品八頭湯鮑、海鹽薑茸龍虎斑、金銀蛋炆菠菜、蘿蔔絲酥餅，以及杏仁茶湯圓。現在只要25,000元起，便能同時享有雲品溫泉酒店豪華湖景套房以及台北君品酒店頤宮中餐廳的米其林套餐。

(中時 )