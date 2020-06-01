彩券一張在手，希望無窮！威力彩截至5月31日為止，已連槓31期，預估今（1）日頭獎獎金上看6.1億，台彩預估頭獎累積金額上看6.1億元。中華民國星相學會副理事長小孟老師分析，這4大星座財運超旺，他還加碼透露如何用幸運法來增加手氣。

威力彩創下連31摃紀錄，28日（周四）開獎的威力彩第109043期開獎，第一區中獎號碼為35、08、02、04、07、18，第二區中獎號碼為06號。派彩結果，頭獎摃龜，已連31摃，台彩預估下期（6/1），頭獎累積金額上看6.1億元。若下期威力彩頭獎1注獨得，將為今年威力彩最高單注獎金。

根據三立新聞網報導，中華民國星相學會副理事長小孟老師，分析這4星座財運超旺，不妨買張彩券碰碰運氣。

第4名：金牛座（4/21～5/21）

金牛座今日運勢特別旺盛，外出運勢很旺，不妨可以穿著黑色衣服來提高得獎率。

第3名：雙子座（5/22～6/21）

雙子座正偏財運旺盛，如果家中有白水晶，或白石頭，可以攜帶前往投注站，說不定可以扭轉手氣。

第2名：巨蟹座（6/22～7/23）

今天巨蟹座運勢特別旺，小孟老師建議，可買麻糬到土地公廟拜拜，拜完後再吃，吃完後再去買彩券試手氣，說不定能得到大獎。

第1名：摩羯座（12/23～1/20）

木星一直滯留在摩羯座，能給摩羯帶來旺盛財運，小孟老師建議摩羯座找人一起投資或包牌，偏財指數120分。

(中時電子報)