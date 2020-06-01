2020美國網球公開賽預計今年8月24日登場，由於今年網球四大賽只有年初的澳網順利進行，溫布頓錦標賽因為新冠肺炎疫情取消今年賽事，法網延到9月20日，美網就成了疫情後的首場四大賽，也受到相當多矚目，美網官方也開出「防疫新生活守則」，表示打算讓來自歐洲、南美及中東的選手搭乘包機抵達紐約，屆時選手們也要集中住宿管理，每天量體溫及做病毒檢測。

美國網球協會職業網球部執行長艾拉絲特（Stacey Allaster）表示：「所有的指示都是浮動的，還有調整空間，還不是最後的定案。」

據悉，美網官方計畫讓部分地區球員和隨行人員透過包機前往美國紐約，且必須是病毒檢測呈陰性才可以旅行，抵達紐約後必須在大會指定的地點集中住宿，每天都要量體溫，且比賽將不開放觀眾進場，減少場上裁判、工作人員人數，練習日不開放使用選手休息室。

「我們會繼續努力。」艾拉絲特補充，「我會說，大家都付出百分之150的心力專心要讓比賽如期安全進行，這是我和整個工作每天早上醒來的目標，還要考慮替代場館、替代日期等等，我們肩負重任。」 艾拉絲特提到，大會今年基本目的就是減少感染風險，也花了很多時間和精神討論任何方案，今年美網的籤表預計8月31日公布，也可能為了縮短比賽時間，討論是否讓男單賽事從五盤三勝改成三盤兩勝制。

(中時 )