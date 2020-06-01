「用雙語環境打造遊戲場域，讓孩子更愛來學校。」高雄鼓山區中山國小1日舉辦校園螺旋溜滑梯啟用典禮，特別邀請教育局長吳榕峯與師生們一同分享喜悅，活動中校方全英文主持，並將雙語教育充分融入遊戲中，學生從遊戲中學英語，讓學習變得更有趣。

因為疫情關係，中山國小今年取消兒童節歡樂季，校長蕭木川將省下的經費，為學生們打造一座2層樓高的螺旋滑梯，學生們下課期間都玩得不亦樂乎，滑梯啟用典禮上，校方特別邀請雙語教師保羅用英文方式介紹滑梯的使用方法及安全規範，將英語融入於遊戲中。

蕭木川表示，此次滑梯啟用典禮上，特別安排雙語課程介紹，是要讓小朋友了解，其實學英文不可怕也不困難，只要將英文融入於生活當中，大家用輕鬆的態度就可以學英文，也希望雙語教學落實生根，小朋友們在歡樂中學英文，用不同的方式讓學子們更熱愛英文。

吳榕峯也親自體驗螺旋溜滑梯迅速滑下的快感，他表示，自己從小學過後就沒有玩過滑梯，建置這座螺旋滑梯，相信中山國小會成為更有人文氣息並充滿歡樂的學校，學生們在啟用典禮上與外師的互動相當良好，學生們已經不像以往懼怕英文，反而開口對話互動，看得出學校的雙語教學效果顯著。

中山國小家長會副會長陳英傑表示，自從開始推動雙語教育後，家長們都相當期待成果，孩子們的英文能力也確實大大進步，此外，將不同語言運用在各科學習上，讓孩子們覺得更活潑，也更熱愛到學校學習，再加上新建的滑梯，孩子們早上一改賴床習慣，都迫不及待上學去。

鼓山區中山國小為雙語特色學校之一，由教育局延聘20年教學經驗、足跡歷遍亞洲各國的加拿大籍教師保羅，大量運用肢體語言，教學生動活潑的他，廣受學生歡迎，在校園內經常可見學生與外師自然互動，讓英語自然內化到學生的認知裡，更符應108課綱素養教學的落實。

此外，在全體師長、家長的積極推動下，學校也成立雙語營隊，培養學生雙語表達的能力，遇有特殊節慶或重大活動時，學生能自信上台以中英文主持，藉此讓學生展能，引領語言學習風氣。

(中時 )