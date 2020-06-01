逸達生技（6576）宣布接獲美國生物醫學先進研究與開發局（Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA）CoronaWatch會議邀請，其全新成分新藥FP-025在至今超過2,000個合作申請案中獲選，將於近日向BARDA口頭簡報該藥用以治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）臨床試驗計畫，探討可能合作及臨床研究補助。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士指出，FP-025具有抗發炎、抗纖維化的雙重機制，聚焦治療呼吸道疾病。未來若有幸得到BARDA資源，將會加快FP-025治療新冠肺炎的研發進程。

BARDA隸屬美國衛生及公共服務部（Health and Human Services, HHS），在本次新冠肺炎疫情中作為平台角色，串聯研發單位與美國聯邦政府機構的合作，篩選對抗新冠肺炎的潛力療法和技術並提供研發資源，加速其問世，目前已促成34項包括疫苗、藥物、篩檢技術的合作研發。

逸達生技表示，FP-025是一種高選擇性的MMP-12（基質金屬蛋白?-12）抑制劑。MMP-12在肺部損傷或發生纖維化反應時，表現量會增加，並加劇病症惡化，諸多臨床前模型中顯示，抑制MMP-12將對肺部的發炎和纖維化具有療效；目前FP-025正在進行以塵?誘發氣喘的二期臨床概念性驗證。嚴重的新冠肺炎可能導致肺部纖維化；FP-025預定在新冠肺炎病人中進行試驗，有望治療新冠病毒引起的肺部創傷與肺部纖維化。

(工商 )