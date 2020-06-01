針對台中火力發電廠計畫重啟2、3號機，國民黨發表聲明，台中市府先前已廢止中火2、3號機組操作許可證，但政院卻不顧台中市民健康，不惜侵犯地方自治權也要護航。在中央與地方對中火機組能否運作仍有法律爭議下，國民黨呼籲蔡政府切莫強行啟動中火機組，並支持台中市府守護中台灣天空的全部作為，包括依法移送偵辦。

國民黨文傳會主委王育敏指出，台中市府為守護市民健康，廢止中火 2部燃煤發電機組，但中央政府先是撤銷台中市對中火的處分，行政院又宣布林佳龍擔任市長時訂定的「台中市生煤自治條例」部分條文無效，如今竟然又急忙要重啟中火2、3號機組，根本是昨是今非，犧牲台中市民健康，來掩飾蔡政府能源政策的失當。

王育敏表示，儘管面臨夏季用電高峰，但台電在5月22日股東會上才說今年盛夏沒有缺電危機，但另一方面卻又低調召開地方說明會，不通知媒體也未知會台中市政府，如此偷偷摸摸的作法，令人懷疑是否要硬幹到底。

對於未來台電若執意違法發電，王育敏強調，中央政府霸王硬上弓，無視地方自治權，國民黨絕對支持台中市府依法函送偵辦等動作，全力守護台中乾淨的天空。

倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全也表示，中央政府一意孤行護航燃煤發電，宣告「台中市生煤自治條例」無效，原因之一竟然是因為中市對生煤的防治標準比中央還嚴，但這明顯違反「自治條例保留原則」。2016年司法院公佈大法官738號解釋，主張為了公益，地方自治條例可以制定比中央法律更為嚴厲的管制標準。可見台中市的規定比中央嚴，並不違法。

施威全強調，當初林佳龍擔任市長時提出「生煤自治條例」，民進黨台中市議員也都舉手贊成，行政院現在昨是今非，仍然厚臉皮護航兩座燃煤機組，民進黨籍26位市議員難道不應該率先向行政院抗議？

(中時 )