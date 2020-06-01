大腸癌在全台10大癌症中排名第3，大千綜合醫院去年開始推動補助無痛式大腸鏡檢，今年苑裡李綜合醫院、竹南慈祐醫院相繼投注資源，3家醫院將提供300個免費名額，鼓勵民眾盡早正視腸癌威脅。

衛生福利部統計，2016年起大腸癌發生人數超過1萬5000人，且在2016年的標準發生率為每10萬人口41.29人，其中5823人因此死亡。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，大腸癌及早發現、及早治療，治癒率很高，但許多鄉親因大腸鏡檢查為侵入式檢查會造成疼痛不適，因而拒絕回診複檢。

她說明，大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化造成，罹癌風險隨著年紀增長而增加，好發於50歲以後，早期發現並切除腺瘤瘜肉，才能避免大腸癌威脅。

衛生局指出，去年縣內大腸癌篩檢陽性個案共1659人，但有506人因害怕大腸鏡檢查而放棄回診，延誤病情，但隨科技進步，目前大腸鏡可達到無疼痛感，今年大千醫院、苑裡李綜合醫院、竹南慈祐醫院推出健康大利多，各提供100個免費無痛式大腸鏡檢名額，經院方篩檢糞便潛血呈陽性，可獲補助價值2500元的無痛式大腸鏡檢。

衛生局說明，若糞便潛血檢查篩檢結果呈陽性，建議進一步接受大腸鏡檢查，有一半機率可能是腺瘤型瘜肉及大腸癌，不可輕忽，且民眾若接獲各項健康篩檢為陽性時，務必盡早至原檢查的醫療院所回診複檢，以掌握黃金治療期。

(中時 )