因違反居家檢疫規定遭罰款10萬元的越南籍男移工(左2)在人力仲介公司人員協助溝通下，辦理分期繳納，看護薪資將按月扣抵罰款，這也是全國第一個非本國人因積欠防疫罰款遭行政執行的案例。左1為行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國首例，越南移工因違反防疫法令，10萬元罰款逾期未繳遭行政執行，看護薪資被強制扣抵分期繳罰金。行政執行署彰化分署呼籲大眾，防疫視同作戰，不分本國籍、外國籍都應遵守相關法令規定。

1名越南籍男性移工，3月19日來台後，原本應依規定前往雲林縣某鄉鎮指定地點，進行14天居家檢疫，卻因不熟悉台灣防疫法令，入境後逕自前往在台友人住處，隨即被通報失聯。

經人力仲介公司連繫後，擔心被抓遭遣返的他，主動在南投縣轄內向警方投案，由於他已明確違反嚴重特殊傳染性肺炎防制及紓困振興特別條例第15條，南投縣衛生局並依法開出10萬元裁處書，因罰款逾期，全案移送彰化分署執行。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，目前分署共受理7件義務人違反新冠肺炎遭罰鍰的執行案件，本件是唯一非本國人案件；該越南移工入境後尚無薪資、財產可供執行，因此在研究分析後，由洪姓書記官和移工所屬人力仲介公司聯絡，要求協助。

胡天賜說，除請人力仲介公司居中說明台灣法令，也要求盡速媒合工作協助謀職，在他有薪資收入後再予辦理分期繳納罰鍰，上個月移工至台中擔任看護，第一個月薪水入帳後，5月29日就近在當地區公所辦公室辦理分期繳納程序，繳納第1期5000元。

(中時 )