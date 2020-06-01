高雄港前鎮商港區海運快遞貨物專區，引進第一郵聯通運公司進駐經營，該公司已完成專區設置，6月3日將正式啟用，使得高雄港正式加入國際快遞貨物儲轉網絡，力爭成為全球快遞運送重要環點。

港務公司1日表示，高雄港前鎮商港區國際物流園區第1單元倉庫1樓，建置海運快遞貨物專區約4,337平方公尺，已透過公開招商甄選方式，引進第一郵聯通運公司進駐經營。

港務公司指出，第一郵聯通運公司並於2020年5月29日，依「海運快遞貨物通關辦法」，完成高雄港海運快遞貨物專區設置，預定於2020年6月3日正式揭牌啟用，以因應全球電商快遞市場蓬勃的發展趨勢。

港務公司說，高雄港擁有密集的近洋及遠洋國際航線，有利於海運快遞貨物縮短運送時效，並較空運快遞運送成本低廉，面對充沛成長量能的國際海運快遞市場，深具發展潛力。

因此，吸引目前在「桃園國際機場電子商務轉運中心」經營海空聯運、貨轉郵、郵轉郵等跨境電商貨物中轉業務的第一郵聯通運公司，南下延伸佈局發展，計畫集結國際電商貨物，透過高雄港海運快遞貨物專區，進行國際轉運與國內派送。

港務公司表示，高雄港海運快遞貨物專區，在結合高雄港海運資源與第一郵聯通運公司的經營實力，可望帶領高雄港擴增發展海空聯運、貨轉郵等營運模式，匯聚國內空港與海港運能，吸引國際快遞貨物至臺灣轉口、配送，帶動南部地區跨境電商相關產業發展，讓高雄港從儲轉傳統大宗原料、物資與貨櫃商品等貨物，跨足全球電商民生包裹貨物，創造新的營運範疇及成長量。

(工商 )