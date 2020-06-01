智擎生技（4162）授權夥伴法國Nanobiotix公司於今年美國臨床腫瘤醫學會（ASCO2020）年會發表，對不適合接受化療藥物或爾必得舒（cetuximab）的局部晚期頭頸部鱗狀細胞癌病患，使用PEP503合併放射線治療之第一期臨床試驗擴展階段的初步數據。

智擎生技表示，試驗擴展期中接受治療的40位受試病患之安全性資料符合預期，30位可評估療效之病患，客觀腫瘤反應率達83％，目標腫瘤完全反應率60％，此結果也顯示PEP503（NBTXR3）未來對頭頸部癌症病患可能是潛在的治療選擇。

PEP503為一種奈米結晶性的鉿氧化物（hafnium oxide），為全球首創（first-in-class）產品，可透過提升放射線療效破壞腫瘤細胞，達到局部治療的目的。該臨床試驗（Study 102）係於歐洲所進行之第一期臨床試驗，評估PEP503（NBTXR3）合併放射線治療用於進展性頭頸部鱗狀細胞癌（HNSCC）老年病患的安全性及可行性。

智擎生技指出，日前已確認用於第二期臨床試驗的建議劑量（RP2D）為腫瘤乘積22％，在試驗劑量提升階段（dose escalation phase）的16位可評估受試病患中，客觀腫瘤反應率為69％，目標腫瘤的完全反應率為56％，在擴展階段（expansion part）預計收入44位受試者。

此次分析試驗擴展期收入的40位病患，在30位可評估病患中，客觀腫瘤反應率為83％，完全反應率為43％，目標腫瘤的完全反應率達到60％，受試病患的安全性符合預期，而療效比試驗劑量提升階段更佳。

(工商 )