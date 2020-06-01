北市推動YouBike 2.0，今年預計汰換4000多輛YouBike 1.0車輛，北市府將部分汰換YouBike讓售給屏東枋寮鄉，議員簡舒培在市政總質詢質疑，YouBike不該成為市長柯文哲綁樁工具，議員梁文傑更直指，外傳枋寮鄉長將代表民眾黨參選，北市府才對枋寮鄉這麼好，台北市長柯文哲解釋，1.0車輛變賣價格不高，與其當廢鐵，不如更有效使用。

簡舒培質詢指出，北市府把淘汰的YouBike 1.0車輛送給枋寮，是否要讓捷安特公司在枋寮繼續賺錢？

柯文哲說，他詢問過YouBike發言人劉麗珠，YouBIke1.0的車子若要賣，賣不了多少錢，到時會被當廢鐵拍賣。

梁文傑質詢指出，柯文哲4月底南下屏東縣枋寮鄉，北市副祕書長陳志銘4、5月就連續召開3次會議，請各局處思考如何幫忙枋寮鄉相關施政，太過奇怪且不尋常。

梁文傑說，外傳枋寮鄉長將代表民眾黨參選，所以北市府才對枋寮鄉這麼好，他希望不是因政治考量才這麼做。

柯文哲說，北市身為首都，用金錢支援偏鄉較難，所以才盤點有哪些不須花錢的方式，未來將公布供應表，看可以幫助哪幾個鄉鎮。

簡舒培也質疑，2019年交通局汰換1201台YouBike，卻仍花費907萬5000元重新購置726台1.0車輛，應在YouBike2.0上路前就另外訂約，開放任何廠商想一個新的計畫，讓新的拓點計畫可以與YouBike1.0結合。

柯文哲表示，系統上線以後，會要求與捷安特重新議約，但在YouBike 1.0轉換2.0時有系統上的過渡期，如果用5年時間慢慢轉換，一定大亂，所以他做政治決定，要用最短時間轉換，後續汰換車輛相關計畫擬定後會送交議會，同意才啟動。

(中時 )