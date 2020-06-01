新冠肺炎疫情衝擊，有不少民眾生計因此受到影響，政府也為此推出紓困方案，但有網友卻表示，他申請了快一個月的紓困金沒下文，但自己的同事領到3萬紓困後卻工作開始不認真、跑去玩，讓他十分傻眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》中透露，他本身在養生館工作，受到疫情影響，客源減少、收入銳減到原先的3分之1，但申請1萬元的紓困金20多天，遲遲沒有任何通知。

原PO繼續提到，自己有同事因為有加入工會勞保，3天就收到3萬紓困金，但同時卻在收到錢後變得不認真工作，每天都在打麻將，且隔壁最近天天爆滿的快炒店家還說，最近客人都自爆是領到紓困今後去吃喝慶祝，他忍不住抱怨，「到底是在紓什麼困？錢都進了不需要幫助的人口袋了」。

底下有不少網友回應自己也沒領到，有人則連忙安慰原PO可能是因為對方有付錢加入工會勞保才領得比較快，但原PO則回應，在意的是對方拿紓困金去玩樂。

(中時電子報)