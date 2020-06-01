謝坤達、小8重現劇中親密橋段。（華視提供）

正在東森熱播中的《姊妹們追吧》，8日起將在華視8點檔播出，謝坤達、張允曦（小8）、洪都拉斯、劉宇珊、章廣辰等主要演員1日暢聊拍戲點滴，謝坤達爆料小8可能太久沒談戀愛或演感情戲，明明該是深情對望的眼神，卻讓他忍不住驚恐問「妳要殺我嗎？」、「妳在演《第九分局》？」小8也自嘲當時自己眼神真的就像鬼。另有一場她被壁咚的親密戲，當嘴巴快要碰到時，她竟意識到嘴脣竟然在發抖，「我也被自己的害羞嚇到，原來我有嚴重的害羞體質」。

由於兩人私下太像哥兒們，日前要演一場情侶搭肩勾手走路的戲，小8忍不住提醒坤達：「哈囉，我是你兄弟嗎？我是女的！」但她也自爆，一開始為戲剪了短髮後，竟被姪子以為是男生，還問：「妳是要演男主角嗎？」解釋很久才讓小朋友相信她是要演女生。

謝坤達飾演刀子口豆腐心的廣告公司總監趙士齊，他坦言這角色很常有內心OS，表面高冷無情講話很毒舌，他因太入戲，那陣子很常角色上身， 私下也會控制不了，變得嘴巴壞 、講話賤，連回家後老婆柯佳嬿問話，他也會忘記要回答而惹怒對方，「因為我內心已經回答完了，自己有點分不太清楚現實狀態，會以為已經回答了」，他後來也驚覺不能再這樣活在自己的世界，太與世隔絕了。

製作人王偉忠、謝育秀與劇中演員一起宣傳。（華視提供）

謝坤達、小8、劉宇珊、章廣辰、洪都拉斯。（華視提供）

日前剛好劇中童星吳以涵說她有在玩「動物森友會」，兩人就在等戲空檔互相去對方的島上逛了一下，一起玩電動的溫馨互動畫面被製作人謝育秀拍下， 笑說兩人才是相差26歲的CP。

洪都拉斯劇中被宅男女神阿喜倒貼狂追，「偉偉葛格」叫個不停，他笑說，收工回家後連老婆都故意酸問：「偉偉葛格，你是什麼心情呀？」他秒回「我心裡只有妳一個」以示忠誠。他手上戴著百元鈔票摺的戒指意外吸睛，透露前陣子老婆生日，他不知道要送什麼還請教坤達，坤達也認真幫他構思、甚至上網查，後來他想用鈔票摺成一顆鳳梨當禮物，「結果發現錢不夠，要100多張，所以改摺10個戒指，老婆收到也滿開心的」。坤達也說自己一定不會忘記老婆的生日，「忘記就死定了」。

飾演洪都拉斯與柯淑勤兒子的章廣辰與劉宇珊配對，兩人笑說一開始都很害怕跟影后柯淑勤對戲，動不動就「下跪」請求原諒。章廣辰笑說，有時媽媽忘詞，他也會立刻下跪認錯：「對不起，我沒有把她的詞背起來提醒她！」當洪都拉斯被催促快一點時，他也立馬下跪：「都是我的錯！」他笑說本來膝蓋韌帶就有毛病，「殺青後要去照核磁共振了」，另類「孝子」舉動讓眾人大笑。宇珊也爆料他很愛當街脫衣脫褲，他則急忙解釋，是為了快速換裝節省時間，「反正就是穿四角泳褲的概念嘛！」

劉宇珊在戲中飾演因家庭因素而被迫要提早踏入社會賺錢的20世代代表方宇婷，劉宇珊認為這角色跟自己的人生經歷非常相似，她從18歲就開始打工賺學費，負責自己的人生，想成為家裡的大樹，因此對這角色非常有共鳴。

(中時 )