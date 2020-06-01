美國在5月15日發布對華為新的實體清單禁令，任何令有美國技術的晶片生產線(包括晶圓設計、代工、封測等流程)，都不能再為華為製造晶片。美國是IC產業發明國及技術最先進的國家，這個舉動等於是要掐死華為的任何出貨。於是開始出現有是否有可能設計出完全不用美國技術的晶圓廠的話題出現，現在就有專家表示，這並非完全不可能的事。

要排除美國技術的關鍵，其實是大部的廠商(不只是科技廠)，在技術研發時通常是不會只研發單一技術，這本就是分散風險的方式，最後勝出的技術會去申請專利，並投入生產。但其它那些未被採納的技術呢？廠商通常還是會去申請專利，這是技術護城河觀念，這是防止對手有任何機會利用到自家曾耗資研發的技術 。

在這種情況，如果有心幫華為生產晶片，突破美國的箝制，那廠商可以先在第三國設立公司，然後將這些未用到技術出售或移轉給這家公司，這樣這些技術就不算是美國的技術，美國的禁令就管不到了，就可以用來生產華為產品。

要生產華為晶片的技術是很高階的，全世界有這樣研發能量的公司並不多，三星和台積電就是，有人認為三星跟華為在品牌手機上是競爭對手，三星是不可能幫華為的。這說法也是似是而非，因為三星其實最賺錢的產品是記憶體，而華為的手機或基地台等產品，一向也是三星記憶體的大客戶，手機螢幕部分大量運用了三星的面板，因此三星若是跟華為達成了若干默契，三星未必不肯幫這個忙。

至於台積電，不知是巧合還是刻意，的也是在5月15日公告將赴美設5奈米廠，此時在業界間就傳聞，台積電是打算將採用美國技術5奈米製造晶圓設備移轉到美國廠，而在空出的廠區，設立一條非美技術晶圓代工生產線，專門生產被美國「制裁」的大陸廠商，因為未來美國「制裁」的對象可能不只華為，中興等同樣的資通大廠，美國也可能同樣隨時納入。台積電是否真會這樣做，目前依然應該還是只能做不能說程度，外界只能臆測。

(中時電子報)