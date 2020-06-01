政大法學院今年3月底發生法律系教授用詠春拳打學生事件，政大校長郭明政今天證實，院教評會今天做成決議解聘該名教授，不過這還不是最終定案，校教評會預計6月底召開，屆時會進一步審議，才會知道結果。

這起事件發生在3月底，這名教授於「保險法」課堂上，指電影《葉問》劇情有虛構部分，學生回了「詠春拳只能近距離打、打農夫」，惹得教授不高興，要求學生上台和他對打，最後學生被教授一路追打，引發軒然大波。

郭明政今天證實，這名教授目前被停課，但仍繼續領薪水。他今天接到接到法學院的告知，院教評會已做出「解聘這位教授」的決議。不過院教評會後，還有校教評會，這件事未最終定案。

校教評會會尊重院教評會的決定嗎？郭明政表示，這很難說，「因為校教評會不見得是橡皮圖章」。不過校教評會做出決定後當事老師若有不服，可以在校內提出申訴。另依規定，政大要將結果報教育部審查通過後，才會最後定案。因此，這個案子還有許多程序要走。

(中時 )