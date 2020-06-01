悠遊卡被視為電子票證指標，但現今推行的電子支付市占率卻持續下滑，北市議員許淑華發現，悠遊卡公司去年營收，較2015年虧損了1億2617萬元，換算稅後淨利則減少9276萬元，但4年來卻增加46名人力，人事費用激增6172萬元，悠遊付更達6000則負評。台北市長柯文哲允諾，悠遊卡1年若未達650億、悠遊付交易金額未達30億，董事長就下台。

許淑華指出，柯上任後，悠遊卡公司任用人力持續增加，但營收卻在下降，把一手好牌打爛，2015年營收為17億7182萬元，去年減至16億4565萬元；4年來，人事費用從2億9251萬增至3億5423萬元，其中悠遊卡投資比例最高的控股公司「點鑽」、「群信」每年都持續虧損，群信更已被解散，顯見投資政策根本錯誤。

許淑華也提到，3月22日正式上線的悠遊付，負評更是多到刷不完，截至1日止，1星評論累計將近6000則，平均1天近百則負評，柯去年號稱「對於電子支付，給我6個月就能殲滅敵軍」，顯然是敷衍大眾。

柯文哲答詢，悠遊卡公司是政策工具，別當作營利公司，只要財務平衡就好，現正值投資期、擴張階段，要購買刷卡機，不會因怕獲利減少就讓擴張變慢，不以營利為目標，他有下令悠遊卡獲利不當KPI（關鍵績效指標），悠遊付的小額支付總合才當KPI。

悠遊卡董事長陳亭如則說，目前悠遊卡年交易金額是630億元，今年底會做到650至680億元，悠遊付年交易金額目標要30億元，會盡最大努力，花12個月追上。

許淑華追問，若在今年12月止，業績沒有進展起色，陳亭如應下台負責。柯秒回「沒問題！」

(中時 )