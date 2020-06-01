櫃買中心今（1）日指出，不同於往年以頒獎典禮公開表揚公司治理優良公司，今年因為疫情關係，公司治理評鑑頒獎有了不一樣的方式。櫃買中心與證交所將在證交所1樓資訊展示中心，設置公司治理評鑑拍照背板及手舉牌，邀請第6屆排行前5％的上市上櫃公司前來拍照留念，並為連續六屆排行前5％的公司錄製得獎感言，相關照片與影音連同主委致辭將製作紀念影片置於公司治理中心供投資大眾瀏覽。

櫃買中心表示，第6屆排行前5％的上櫃公司共有35家，其中有13家為連續六屆排行前5％，分別為穩懋、太醫、台微體、新鼎系統、立凱-KY、世界、中光電、中美矽晶、龍巖、寶雅、元大期貨、頎邦科技及崑鼎投控公司，可說是上櫃公司中公司治理的績優生，公開表揚這些評鑑結果優良公司將能發揮標竿功能，使企業積極追求更高的公司治理水平。

櫃買中心說明，除連續6屆前5％的公司外，仍有多家上櫃公司持續努力精進公司治理制度，包含安心、湯石照明、聖暉及朋程等4家公司於最近5屆公司治理評鑑皆名列前5％；而艾訊、精材、兆利、東洋、智擎及杏一等6家公司亦連續4屆保持前5％。另精材公司從104年上櫃參加公司治理評鑑以來，歷屆評鑑皆獲得前5％的佳績，顯見即使是新上櫃的公司，也都能夠高度重視公司治理評鑑，並持續強化公司治理品質。

櫃買中心指出，配合主管機關規劃近年持續強化公司治理評鑑效度，包含提升質化指標比重，以公司實際落實情形為評核重點，普遍而言規模較大公司因擁有較完整的制度及人力在公司治理評鑑中表現相對優良，然而綜觀本次前5％的35家上櫃公司的規模，有24家公司資本額未達20億元，其中更有7家公司資本額未達6億元，顯示小規模公司如能重視公司治理，主動設置超逾法令要求之各項治理措施，視公司治理為企業長期發展永續經營的基石，亦能夠在公司治理評鑑獲得優良的表現。

公司治理評鑑今年已經邁入第七屆，除了帶動公司間良性競爭效果外，也陸續獲得外資機構肯定，逐步提升國內資本市場的公司治理水平，並強化國際競爭力，推動成效顯著。櫃買中心表示，將持續辦理公司治理相關推動事宜，協助企業建立良好的公司治理，倡議企業善盡企業社會責任之理念，並強調自109年起上櫃公司應每年辦理董事會及個別董事自我或同儕評鑑，於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果，以持續強化董事會職能發揮、保障股東權益；另為引導市場資金投入企業社會責任表現較佳之上櫃公司，櫃買中心將於今年度推出上櫃企業社會責任相關的指數，鼓勵投資人投資公司治理較佳及善盡企業社會責任之公司，引導我國企業對永續發展之承諾及非財務資訊揭露之重視，並提升我國資本市場非財務資訊之可比較性及揭露品質。

(工商 )