大陸男星陳赫因主持《奔跑吧》（跑男）被台灣觀眾所熟識，雖然已於去年退出節目，但人氣依舊，近日他開直播和粉絲互動，大方送iPhone，未料卻反被陸網友批不愛國，甚至揚言要抵制他。

陳赫日前開直播前先PO影片預告，透露將在直播送紅包還有8隻iPhone 11 Pro手機給粉絲，但網友看了卻不買單，反而批他不愛國，紛紛留言「為什麼要買蘋果，應該挺華為」、「不要蘋果，我只用國產的」。看到不少反彈聲浪，陳赫只能再安撫大家「下次送華為」，但仍有人罵他作為公眾人物竟沒有在中美關係緊張的時刻支持國家，要他再買蘋果就退出演藝圈。

陳赫直播送iPhone被罵，承諾下次送華為。（圖／翻攝自微博）

事實上，直播主李佳琦和企業家羅永浩也曾因賣iPhone而被網友譴責過，但也有人認為盲目抵制蘋果太不理智，舉例稱蘋果通過大陸供應鏈、採購和投資等項目帶來300多萬個工作機會，萬一因為被抵制造成大規模失業，情況只會更糟糕，獲得不少網友贊同。

(中時電子報)