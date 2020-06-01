落難的小燕鷗疑似中毒，來不及後送到屏科大，已經死亡。（莊哲權

每年夏天，小燕鷗回到出海口完成傳宗接代任務。（莊哲權攝）

小燕鷗交尾

目前正值夏候鳥小燕鷗繁殖期， 台東知本溪出海口生趣盎然，但是卻有鳥友在海邊撿到1隻垂死的成鳥，送交台東縣野鳥學會後仍告不治，鳥友表示，東部沒有野生動物救傷中心，受傷的野生動物必須後送到屏科大，常因舟車勞頓枉送生命。

每年夏天，被列為2級保育的小燕鷗，不遠千里飛回牠們出生的這塊土地上，繼續傳宗接代的使命，吵雜的小燕鷗們在沙灘或是礫石地上追逐、獵魚、求偶、交配、孵蛋、育雛，原本寧靜的台東知本溪出海口，整個夏天熱鬧非凡。

不幸的是，有位鳥友日前發現1隻仰躺在沙灘上的小燕鷗成鳥，身體沒有明顯外傷，卻無法飛行，他將落難的小燕鷗捧起，包裹毛巾及餵牠喝水，隨後送交台東縣野鳥學會人員處理，小生命最後還是撐不過去，鳥會人員懷疑是中毒所致。

鳥友說，小燕鷗在孵蛋期內，親鳥會輪流負責孵蛋，當另一半肉身頂著烈日的烤晒，或是忍受大雨澆淋時，另1隻親鳥會去抓魚回來，犒賞辛苦的伴侶，這隻落難的小燕鷗死掉，成了單親家庭，是否能獨力完成孵蛋、育雛的艱難任務，沒人知道。

東部尚無野生動物救傷中心，後送受傷野生動物到屏科大動物收容中心，舟車勞頓，往往錯失救治的黃金時間；所幸，野灣野生動物保育協會即將在池上鄉建立1座非營利組織的野生動物救傷暨復健中心，要用行動拯救東部的野生動物。

(中時 )