說起台灣，你會想起甚麼代表元素？以台灣文化為題、為文化部駐日本台灣文化中心繪製摺頁文宣品的漫畫家左萱，利用鐵花窗、老磁磚的細節，呈現最道地的台灣街景特色，細膩唯美的畫風也在日本民眾間獲得不少好評。

左萱表示，此回插畫除了美景和美食之外，也希望能夠呈現出台灣生活裡尋常而美麗的小地方，例如鐵窗花、老磁磚等，因為對於台灣文化這個題目有太豐富的情感，所以也盡可能的在配件裡都塞滿台灣意象的小東西，在插畫完成之後，其實也讓她自己想再次到台灣的各地走走。

曾代表台灣赴法國安古蘭漫畫節參展的左萱，以首部長篇作品《神之鄉》聞名，描述大溪遶境的特殊文化，不只賣出法國版權，近年也將改編為影集。此回她在文宣品以文學、建築、茶藝、鐵道等台灣特色文化為繪畫主題，也利用插畫介紹台灣景點，如國家鐵道博物館籌備處。

駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳表示，文化中心每年辦理數十檔台日文化交流計畫，為整體行銷各項計畫，每年皆製作摺頁文宣品，發送日本民眾，因日本為漫畫大國，對漫畫接受度高，加上台灣優秀漫畫家在近年陸續脫穎而出，才打破以往僅是一般商業設計的作法，邀請台灣漫畫家繪製封面插圖，期待能藉機行銷台灣具國際競爭力的漫畫家。

負責摺頁編輯的蓋亞文化總編李亞倫表示，文化部近年來為台灣本土漫畫創作者所做的努力與支持有目共睹，本次也是在東京台灣文化中心的大力推動下，促成了與台灣知名漫畫家左萱的合作。由於目前文宣僅於製作階段，就已廣受日方人士各界好評，所以文化部駐日本台灣文化中心也決定以該主題意象設計筆記本、資料夾及紙袋等周邊文宣品，讓台灣漫畫能在日發光。

(中時 )