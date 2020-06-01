遊樂園的兒童用器材，大人硬是要陪小孩玩，結果把自己弄受傷了，該由誰來負責？一名58歲的「年輕阿嬤」陪孫女在兒童遊樂園遊玩時從兒童滑梯滑下，造成腰椎骨折，她於是控訴遊樂場失職及索賠。

這是發生大陸北京遊樂區的一起意外受傷，提告人說，她看護2歲9個月的孫女在朝陽區某兒童樂園內遊玩，期間她從海洋球區域滑梯滑下時摔傷。後經送醫診斷，張女士腰椎壓縮性骨折，後住院接受手術治療。因此認為兒童樂園沒有盡到安全保障義務，要求兒童樂園賠償醫療費、誤工費、護理費、營養費等共計人民幣12萬餘元（約台幣50萬元）。

庭審中，提告婦人說，遊樂場內播放的廣播，是要求「大人與小孩在滑滑梯時不可穿著短裙、絲襪」，她認為這就是默認成人可以使用滑梯。

不過，兒童樂園辯稱，廣播裡播放的滑梯是指遊樂場內的另一處紅色的大滑梯，而並非是發生意外的滑梯。

據《新京報》報導，法院一審認定，張女士自身存在較大過錯，對此事造成的損失承擔70%的責任，而兒童樂園承擔30%。

據報導，法院認為，提告婦人作為成年人，應當對成人使用兒童設施存在風險有所認識，涉案滑梯口處貼有提示大人不能使用，且滑梯並非下到海洋球區唯一途徑，張女士在此情境下仍然從涉案滑梯滑下導致受傷，其自身存在較大過錯。

兒童樂園雖然貼有提示，但並未配備工作人員進行巡視並及時干預，廣播播放內容亦不夠準確、具體，其並未完全盡到安全保障義務，應承擔相應責任。法院依此，作出上述判決，其中，兒童樂園在責任內需要賠償張女士醫療費、護理費、營養費、交通費共計人民幣2萬餘元（約合台幣8萬多元）。

(中時電子報)