2020球星防疫盃全國網球錦標賽，今天在台北市網球中心開始第2周賽事，男單會前賽及會外賽第一輪，上演在台灣師大擔任教練的大會第3種子林岱樵，對決徒弟高銘駿，最後林岱樵技高一籌，以8比1獲勝，明天繼續爭取會內賽資格。

林岱樵也有參加過上周賽事，當時技壓另一位徒弟邱裕翔，本周再度對陣另一位子弟兵高銘駿，已經34歲的老將林岱樵面對年紀小一輪的高銘駿，靠著左手持拍的優勢和豐富經驗，整場比賽只失1局，最終以8比1輕鬆收下勝利，連續兩周在「師徒大戰」中脫穎而出，明天要和年僅20歲的何陸爭奪會內賽門票。

本周防疫盃除了有2019年高雄海碩盃雙打冠軍「小胖」楊宗樺、2019拿坡里世大運男單金牌曾俊欣加入競爭行列，上周男單冠軍許育修、女單冠軍葛藍喬安娜及女雙冠軍李亞軒都將繼續參賽，賽事勢必精彩可期，中華網球協會提醒，為了配合國家防疫規定及臺北市網球中心防疫措施，選手、教練與家長一律採用實名制入場，除了選手在場上進行比賽外，下場時務必全程配戴口罩並保持安全社交距離。

(中時 )