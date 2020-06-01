新北市政府推動五股垃圾山試辦計畫，今日是廠家申請就地合法化截止日，城鄉局表示，667間違法廠家，有247家業者送件，已核可11件，將在8月底前審查完畢，扣除已拆的197家，粗估還有200多間廠家未送件，最快年底前強制拆除。

五股垃圾山環境髒亂，堪稱城市毒瘤，新北市政府去年推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）發布前試辦計畫」，協助廠家合法，透過產業納管，徹底改善環境。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，市府已強制拆除197間侵占國有地、無人回應或無意願申請合法的廠家，截至今日共有247家業者送件申請就地合法，粗估有200間廠家須自行拆除，或由市府在年底前強制拆除。

陳柏君表示，五股垃圾山的廠家就地合法須歷經3個階段，第1階段須申請興辦事業計畫，第2階段計畫經審議通過後，向地政局辦理用地變更，第3階段向工務局申請建築許可，建物須符合平屋頂、白色灰色外觀與防火材質等規定，才能就地合法。

陳柏君說，8月底前會協助申請廠家完成第1、2階段，送審過程中若缺少土地同意書等資料不齊全者，也會通知補件，但若在8月底前仍未被審核通過，年底前也將會被拆除。

陳柏君補充，未在今日申請、審核未通過的的廠家，日後須自行拆除，並在年底前恢復土地的綠化、植生，若沒有自行拆除，市府將在年底前強制拆除，明年起也開始裁罰未申請試辦計畫者、未恢復土地綠化和植生的業者，以在明年年底達到五股垃圾山環境改善目標。

(中時 )