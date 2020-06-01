警方起獲鐵棍、木棒、借據、本票、現金、模擬槍及霰彈等贓證物。（張妍溱攝）

苗栗地區以邱姓主嫌「瘋暉」為首暴力集團，9年前以「藝品堂」為幫派堂號、暴力討債，前年3月結合新竹地區黑幫成立「風客會」，毒打被害人數小時，不能睡覺，並逼被害人吃狗屎、剃光頭等方式，檢警日前逮捕邱等10名嫌犯，檢方複訊後聲押獲准。

刑事局中打偵查第六大隊第五隊長賴英門說，「風客會」除從事暴力討債及圍事強收特種行業保護費等不法牟利，並對被害人恐嚇取財、傷害、妨害自由及恐嚇等暴力犯罪行為，26日兵分多路持搜索票及拘票執行查緝，逮捕主嫌「瘋暉」等10人，起獲鐵棍、木棒、借據、本票、現金、模擬槍及霰彈等贓證物。

賴英門指出，「風客會」改名已2年，期間在苗栗地區為壯大聲勢，不斷「招兵買馬」，暴力討債手段極為殘酷，若被害人不從即暴力相向，甚至請被害人喝酒，強灌各種酒類，另瓦斯噴燈、雷射手槍恐嚇被害人心生畏懼，甚至有被害人被打到重傷就醫。

警方現場查扣1輛登記邱嫌等人名下的高級房車，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、恐嚇及槍砲等罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押邱、劉2嫌獲准，並擴大清查被害人。

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(中時 )