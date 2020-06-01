前青年戰士報採訪主任嚴重則日前逝世，享壽95歲，家屬預定6月16日下午1時30分，在第二殯儀館至善4廳舉行公祭。（陳永豐提供）

在八二三炮戰期間，搭乘俗稱「水鴨子」的兩棲登陸車前往金門採訪，在料羅灣翻覆獲救的前青年戰士報採訪主任嚴重則日前逝世，享壽95歲，家屬預定6月16日下午1時30分，在第二殯儀館至善4廳舉行公祭。

嚴重則獲救後，曾出版《怒海炮火餘生歸》一書，他在書中提及，人生不再吃魚，「因為我在海上漂流的時候魚不吃我，爾今爾後我當然也不再吃魚。」此外，嚴重則在書中寫下對同行卻失蹤的新聞同業與國軍的哀悼，以及在海上漂流期間，對國難的憂慮和家園妻小的牽掛。

1958年八二三炮戰期間，6月26日上午嚴重則隨國內外記者，搭登陸艦到金門料羅灣外海，轉乘水鴨子搶灘時，因引擎熄火沈沒，同行的記者，除了日本共同社記者奧戶忠夫游泳到金門，嚴重則在海上飄流30多小時後獲救，共有6位記者包括新生報徐搏九、徵信新聞魏晉孚、中華日報吳旭、攝影新聞傅資生、讀賣新聞安田延之、韓國日報崔秉宇，以及國軍戰士3人全告失蹤。

嚴重則在1926年出生於江蘇無錫，年輕時加入青年軍參加對日抗戰，勝利後到復旦大學就讀，來台後任職於青年戰士報，擔任採訪主任，並曾任台灣新聞報社長、國民黨新聞黨部書記長。

據了解，嚴重則為人處事低調，每次有媒體請他發表對八二三炮戰的相關談話，嚴重則表示，「炮戰期間我未能成功登陸金門，算是沒有達成任務，恕不能發表意見。」

(中時 )