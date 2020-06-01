嘉義在地企業「小夫妻拌麵」與71年歷史的「噴水雞肉飯」合作，共同研發生產出《雞肉飯風味拌麵》，1日市長 黃敏惠親自煮麵、品嚐。（呂妍庭攝）

嘉義在地企業「小夫妻拌麵」與71年歷史的「噴水雞肉飯」合作，共同研發生產出《雞肉飯風味拌麵》，1日舉辦問市發表會。（呂妍庭攝）

嘉義在地企業「小夫妻拌麵」與71年歷史的「噴水雞肉飯」合作，共同研發生產出《雞肉飯風味拌麵》，1日舉辦問市發表會。（呂妍庭攝）

嘉義在地企業「小夫妻拌麵」與71年歷史的「噴水雞肉飯」合作，共同研發出《雞肉飯風味拌麵》，今1日選在合作夥伴耐斯王子大飯店辦發表會，嘉義市長黃敏惠品嘗後力推這項獨嘉特伴手禮，還說要送知名網紅蔡阿嘎吃吃看，請他評分是雞肉飯好吃？還是雞肉飯拌麵好吃？

小夫妻拌麵總經理王德輝表示，經營拌麵品牌有6年了，創業時便告訴自己，目標要成為「嘉義知名品牌，一個讓台灣與全世界都知道的品牌」，半年前太太跟討論要研發一個「有殺傷力」拌麵口味，首推就是雞肉飯拌麵，當下他覺得是艱難挑戰，且研發、調配過程口味一直很難達標，所幸經「噴水雞肉飯」總經理董孟婷提供獨門秘密配方後，才完美產出「嘉義雞肉飯風味拌麵」。

董孟婷指出，噴水雞肉飯迄今已有71年歷史，此次很開心和小夫妻拌麵合作推出這碗雞肉飯拌麵，特別提供核心的獨門醬汁秘方，讓拌麵裡的配料風味一次到位，油蔥酥、雞油、醬汁畫龍點睛，搭配Q彈麵體，一定能讓大家都吃到道地的美味。

耐斯王子大飯店總經理林保羅指很榮幸能與嘉義指標性業者，噴水雞肉飯及小夫妻拌麵三方合作，尤其噴水雞肉飯代表嘉義人打拼的精神，小夫妻拌麵則代表青年創業精神、生力軍再起。

發表會上，黃敏惠親自下廚料理，現場香氣飄來，立委王美惠、多位市議員等人也一同見證、品嘗，黃敏惠說，雞肉飯就是「家的味道、嘉義的味道」，來到嘉義市沒有吃到雞肉飯，會讓你終生遺憾，而吃了雞肉飯會讓人遺憾終生，「因為太好吃了，會大喊為什麼我不是嘉義人。」，不過現在不會再終生遺憾了，很感動業者在疫情中持續研發，透過在地跨業整合，「限定嘉義版」雞肉飯風味拌麵誕生。

嘉義雞肉風味拌麵初期第1年只會在嘉義地區「限定販售」，黃敏惠不忘邀請大家6月21日來嘉義玩，看天文奇景日環食、吃雞肉飯，還可以帶雞肉飯風味拌麵回家。

(中時 )